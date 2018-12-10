منافسة بين نجوم الغناء على حفلات رأس السنة

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يستعد العديد من نجوم الغناء لخوض منافسة في حفلات رأس السنة، لذلك يتسابقون للإعلان عن تفاصيل حفلاتهم وطرق الحجز، ومع بدء العد التنازلي لهذه الحفلات، التي تتقاسمها الإمارات ومصر ولبنان والأردن، نرصد الخريطة المبدئية لأبرز حفلات النجوم التي أعلن عنها في رأس السنة.





دبي وأبوظبي

البداية بدولة الإمارات، حيث يُحيى الفنان عمرو دياب في ليلة رأس السنة حفلاً بالعاصمة أبوظبي. واستمراراً لتوافد نجوم الطرب على إحياء حفلاتهم بالإمارات، استقرت المطربة اللبنانية إليسا على إحياء حفل ليلة رأس السنة في مدينة دبي، ومن المقرر أن يشاركها الحفل المطرب ماجد المهندس.

بيروت والقاهرة

وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تحتضن حفلين ليلة رأس السنة للفنانة نوال الزغبي، تقدم الحفل الأول في فندق فينيسيا والثاني في صالة بافيون. أما العاصمة المصرية القاهرة، فتحتضن عدداً كبيراً من الحفلات، حيث يُحيى المطرب تامر حسني حفلاً بمشاركة المغنية الشعبية بوسي والفنان الشعبي محمود الليثي مع الراقصة الاستعراضية صافيناز.

ويجتمع النجمان شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي، في ليلة رأس السنة، وذلك في احد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، كما يحيي الفنان حكيم حفلاً في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، ويشاركه الحفل الفنانة الاستعراضية دينا والفنانة الشعبية بوسي.وللمرة الثانية يحيي المغني اللبناني رامي عياش ليلة رأس السنة في أحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، ويشاركه الحفل الفنانة الاستعراضية دينا والمطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة الشعبية أمينة.

أما الفنانة السعودية وعد، فمن المقرر أن تحيي حفلين ضمن احتفالات رأس السنة في أحد فنادق القاهرة، بينما تحيي المغنية المغربية جنات أولى حفلاتها يوم رأس السنة، في مصر الجديدة، بعد اختفائها فترة طويلة عن عالم الفن. أما الفنان اللبناني وائل جسار فيحيي حفلاً غنائياً في أحد فنادق العاصمة المصرية.

عمّان

وفي العاصمة الأردنية عمان، يحيي المغني اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائياً بمناسبة رأس السنة يوم 29 ديسمبر الجاري، ويشاركه الغناء الفنانة رويدا عطية وذلك بفندق لوريال في عمان، كما تحيي الفنانة هيفاء وهبي حفلاً غنائياً آخر ويشاركها الفنان حاتم العراقي.