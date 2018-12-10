مشاركة واسعة في سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي

المصدر: دبي - وام

افتتحت أمس فعاليات الدورة التاسعة من «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي» في مركز المؤتمرات بفندق جميرا بيتش بدبي. وتشهد الدورة الحالية التي افتتحها الدكتور عبدالسلام المدني رئيس اندكس القابضة المنظمة للحدث مشاركة واسعة من وسائل الإعلام وصناع المحتوى.

حدث دولي

ويعد المؤتمر والمعرض الذي يستمر يومين حدثاً دولياً رائداً في مجال المحتوى الترفيهي والإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ يجمع تحت سقف واحد عدداً من المتحدثين المحليين والعالميين وأبرز الشخصيات في قطاع صناعة المحتوى لمشاركة آخر التطورات والأفكار والخبرات في السوق الإعلامي والترفيهي على المستوى الإقليمي والعالمي.

ويقام «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي» في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغييرات كبيرة مع افتتاح السوق السعودي والتأثير القوي لجيل الألفية في إنشاء المحتوى واستهلاكه.

وخلال اليوم الأول من الحدث رحب المنظمون بأكثر من 500 من المشترين والمنتجين المسجلين مسبقًا، وطرح المؤتمر عدداً من الموضوعات الملحة في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى والتحديات التي تواجهها بما فيها عملية الاستحواذ على المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي قدمها أحمد عبد الحميد من قناة ماجد للأطفال وطارق أبو لغد من الشبكة العربية للإعلام وبشار دوبا من «كيوبيك كونكت».

تطور ملحوظ

وذكر المهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة أن قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية بفضل التطور التكنولوجي الهائل إلى جانب الطلب المتزايد على خدمات الفيديو حسب الطلب وغيره من وسائل الترفيه الأخرى التي ظهرت أخيرًا، موضحاً أن أجندة الحدث لهذا العام تناقش مختلف التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه صناعة المحتوى وتطرح أهم الموضوعات في هذا المجال من خلال استضافة أبرز المتحدثين والخبراء من المنطقة والعالم لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وآرائهم حول آخر التطورات في هذا القطاع.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 350 مشترياً مستضافاً و50 شركة محلية وعالمية ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث البارز أكثر من 750 زائراً ومشاركاً من المنطقة والعالم واستعرضت الشركات المشاركة في المعرض المصاحب خدماتها المتعددة بما أتاح الفرصة للمشاركين والزوار من الاطلاع على آخر التطورات في السوق الإعلامي والترفيهي، كما تميز الحدث لهذا العام بتقديم وعرض خدمة الاجتماعات المخطط لها مسبقًا والتي تم من خلالها ترتيب أكثر من 530 اجتماعًا بين المشترين.