إعادة تشكيل اللجنة العليا لمهرجان سلطان بن زايد التراثي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي في دورته الثالثة عشرة (2019)، حيث تتولى اللجنة متابعة وتنفيذ فعاليات المهرجان المتنوعة، والذي من المقرر انطلاقه خلال الفترة من 20 يناير حتى 2 فبراير المقبلين في مدينة سويحان.

ونص القرار على أن يتولى حميد سعيد بو لاحج الرميثي، رئاسة اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائباً لرئيس اللجنة، رئيساً للجنة الإعلامية.

كما نص القرار على عضوية كل من عبدالله محمد المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في نادي تراث الإمارات، وعلي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي، والدكتور المهندس خليفة جمعة الكعبي مدير إدارة المشاريع.

وجاء في القرار أن يقوم رئيس اللجنة العليا المنظمة باختيار أمين لسرها، كما خول القرار اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الاستعانة بكل من تراه مناسباً لتنفيذ المهام الموكلة إليها، ولها أن تحدد نظام الاستعانة ومقابلها والواجبات المطلوبة من المستعان بهم.

وتوجه حميد سعيد بو لاحج الرميثي رئيس اللجنة العليا المنظمة وأعضاء اللجنة، بهذه المناسبة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على ثقته الغالية وتشريفهم بهذا التكليف.. مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحمل مسؤولياتهم والعمل على إنجاح فعاليات المهرجان، وإخراجه بأبهى حلة، ليحافظ على مكانته المرموقة في عالم المهرجانات التراثية، ويحقق المزيد من التطور والنجاح.

من جانب آخر، تتواصل الاستعدادات الفنية والإدارية لانطلاق المهرجان وتقرر فتح باب التسجيل للاشتراك في فعالياته يوم 6 يناير المقبل.. فيما يتضمن مسابقة جمال الإبل للمحليات الأصايل «المزاينة»، وسباق الإبل التراثي، ومسابقة المحالب ومسابقة ومزاينة السلوقي العربي .