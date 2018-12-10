 «وصلة» يقدم جلسة إيقاع مع موسيقى الـ«هيب هوب» العربية - البيان

«وصلة» يقدم جلسة إيقاع مع موسيقى الـ«هيب هوب» العربية

مجموعة مختارة من فناني الهيب هوب في المهرجان | من المصدر

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

في شراكة تجمعه مع «لايف نيشن الشرق الأوسط»، أعلن مهرجان وصلة الموسيقي في فندق "ميديا ون" بدبي عن استضافة مجموعة مختارة من فناني الهيب هوب من مختلف أنحاء الوطن العربي في سلسلة جلسات وصلة الموسيقية.

وتلقي هذه الفعالية الضوء على المواهب العربية في عالم موسيقى الهيب هوب، وتؤكد الجهود الكبيرة التي يبذلها الجانبان للارتقاء بالموسيقى العربية البديلة وتقديم أروع العروض لمحبي هذا الفن. ويدعو مهرجان وصلة عشاق هذا الفن المعاصر للاستمتاع بأمسيةٍ تنبض بالإيقاعات والألحان والكلمات العربية، وتعد بتقديم أداء يفوق التوقعات .

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