مشاهدة قياسية لإعلان «أفينجرز: إند جيم»

المصدر: إعداد - سيد صالح

حقق الإعلان التشويقي لفيلم «أفينجرز: إند جيم»، أحدث أجزاء سلسلة أفلام الحركة الأميركية الشهيرة «أفينجرز»، نسبة مشاهدة قياسية بلغت 289 مليون مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط، لتحقق بذلك رقماً قياسياً تاريخياً، وفقاً لما نشرته أمس شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، نقلاً عن «مارفل ستوديوز»، الشركة المنتجة للفيلم.

وكانت «مارفل ستوديوز» قد غردت أمس عبر حسابها الخاص على «تويتر»، قائلة: «إلى أعظم جمهور في العالم.... نشكركم على التواجد بجانبنا منذ البداية وحتى النهاية، وتحقيق أقصى نسبة مشاهدة لإعلان تشويقي لفيلم في غضون 24 ساعة في التاريخ، حيث شاهدتم إعلان فيلم «أفينجرز: إند جيم» 289 مليون مرة في يوم واحد».