حلقة عن ميغان ماركل دون موافقة قصر كينسينغتون

المصدر: إعداد - فاتن صبح

أعلنت إذاعة «بي.بي.سي» البريطانية، أخيراً، أنها بصدد عرض حلقة موسيقية بعنوان «الملك السادس على خط العرش وأنا»، تتناول حياة ميغان ماركل، وذلك ضمن سلسلة حلقات خاصة، تبثها خلال موسم الأعياد. إلا أن اللافت في الأمر، أن قصر كينسينغتون لم تتم استشارته في الأمر، وفق ما أكدته صحيفة «تلغراف» البريطانية.

ويتوقع أن يطل العمل الموسيقي الإذاعي عبر المحطة الرابعة من «بي.بي.سي» على مرحلةٍ تعد بالكثير من الأحداث المشوقة لعام 2019، بالنسبة للثنائي الملكي السعيد الذي ينتظر أول مولود له في الربيع المقبل.

وسيقوم بأداء دور الدوقة ممثلة عادية تدعى بيبا إيفانز، في حين ستضم لائحة الشخصيات الأخرى كلاً من دايف لامب وريتشي ويب. وهناك الكثير من الأمور التي ستتم تغطيتها خلال فترة 15 دقيقة، مدة الحلقة، باعتبار أن للدوقة مسيرة مهنية ناجحة كممثلة قبل لقاء هاري، ويتوقع أن تركز الأحداث على المرحلة قبيل تعرفها إلى الأمير، وزواجهما، والأوقات السعيدة التي يمضيانها استعداداً لاستقبال المولود الأول.