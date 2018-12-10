«العويس الثقافية» تستضيف معرضاً للفنانة فاطمة لوتاه

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية معرضاً فنياً للفنانة التشكيلية فاطمة لوتاه في الساعة 7:30 من مساء بعد غد الأربعاء، بقاعة المعارض الكبرى بمبنى المؤسسة في شارع الرقة بدبي.

وكانت فاطمة لوتاه قد شاركت في ديسمبر 2017 بمعرض جماعي مشترك بعنوان «إبداعات نسوية»، نظمته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ضمن احتفالات المؤسسة باليوم الوطني 47 للدولة.

كما كان لها حضور إيجابي خلال أغسطس الماضي، عندما سلّطت أعمالها الضوء على التراث الإماراتي، وعرضت على واجهة برج ناسداك في «تايمز سكوير» في نيويورك. حيث اختيرت فاطمة ضمن برنامج الفنان المقيم، وهو برنامج أطلقته شركة ناسداك لدعم الفنانين المحليين، وذلك بعرض أعمالهم أمام زوار الساحة الشهيرة.