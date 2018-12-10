اختتام الدورة 3 لمهرجان القيروان للشعر العربي

المصدر: الشارقة - البيان

أُسدل الستار على فعاليات الدّورة 3 لمهرجان القيروان للشعر العربي، الذي انعقد من الجمعة لغاية أمس الأحد، بحضور عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشّؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، وجميلة الماجري مدير بيت الشعر في القيروان، وعدد كبير من أهل الفكر والأدب والفن والثقافة ومحبي الشعر.

وتولّى بهذه المناسبة كل من عبدالله العويس وجميلة الماجري تكريم المشاركين من شعراء وفنانين، وأقيمت خلال المهرجان ندوة فكرية تمحور موضوعها حول (الشعر والذاكرة) تلت الندوة قراءات شعرية لمجموعة من الشعراء جمعت في مضامينها وصورها وإيقاعها بين المشاعر المتوهجة بقيم الحب والجمال.