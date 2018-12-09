بالفيديو.. رسالة وفاء وأمانة للعالم من مواطن سعودي

المصدر: البيان الالكتروني

أرسل الشعب السعودي للعالم رسالة واقعية تصوّر مدى وفاء وأمانة هذا البلد الغالي على جميع المسلمين.

فقد قام مواطن حائلي من قبيلة شمر بالبحث عن عامل هندي الجنسية كان قد أنجز له أعمال بناء في منزله بإحدى القرى شمال منطقة حائل مقابل 6000 ريال.

وعلمت "صحيفة عين الحقيقة" أن المواطن انتظره لكي يعود له ويسلمه المبلغ، ولكنه لم يحضر فترة طويلة وعندما طال انتظاره ذهب يسأل عن كفيله في مدينة حائل، ولما وصل إلية بلغه أن العامل قد توفي في حادث مروري منذ فترة ورحل جثمانه الى الهند.

قام الشمري بتكليف أحد أبنائه وبعض أقاربه للبحث عن وراثة العامل الهندي لتسليمهم المبلغ، وعن طريق السفارة بالهند توصلوا إلى زوجته وابنه، وتم تسليمهما المبلغ المتبقى لأبيهم وسط دهشة من أقارب العامل كيف بأشخاص يسافرون من السعودية للهند لايصال مبلغ شخص متوفى لا يعلم بذلك الا الله، أي وفاء وأية أمانه يحملها هذا الشعب العربي المسلم.