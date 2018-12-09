القيثارة الفرنسية تتألق في قلعة «بن حمودة» التاريخية بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

أحيا عازف القيثارة العالمي الفرنسي كزافييه دو مايستر حفلاً موسيقياً في الهواء الطلق تحت أضواء النجوم المتلألئة في قلعة «بن حمودة» التاريخية في العين، وذلك في إطار فعاليات برنامج موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لموسم 2018-2019، حيث حضر العرض الذي عُقِد أول من أمس مجموعة من السفراء وكبار الشخصيات.

ويعدّ دو مايستر من أبرز العازفين الذين تمكّنوا من إضافة لمساتهم الخاصة في عالم الموسيقى على مستوى العالم، كما أحيا حفلاً آخر حقق نجاحاً باهراً نفدت خلاله جميع التذاكر في مركز الثقافة والفنون الكائن بمنارة السعديات على جزيرة السعديات يوم الخميس الماضي.