«غالوتشي - كلمات».. تعزيز للتبادل الثقافي الإماراتي الإيطالي

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت «مجموعة كلمات»، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، ودار النشر الإيطالية «غالوتشي» عن تأسيس دار نشر جديدة تحمل اسم «غالوتشي - كلمات»؛ بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتسهيل نشر الأدب العربي على نطاق واسع، وذلك خلال مشاركتها في معرض روما للكتاب 2018.

وستتولى دار «غالوتشي- كلمات» ترجمة الأعمال الأدبية من العربية إلى الإيطالية، وتوزيعها وتسويقها في إيطاليا بالمرحلة الأولى مع خطط للتوسع إلى عدد من الدول الأخرى في المستقبل، لتعريف القراء على الأعمال الثقافية والأدبية العربية.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة كلمات»: تلتقي كلمات مع غالوتشي على مجموعة من الأهداف والرؤى، إذ نؤمن أن للكتاب دوراً مهماً في توسيع مدارك الأطفال واليافعين، الأمر الذي يجعل من مشروع دار النشر المشتركة فرصة لتوحيد الجهود في سبيل بناء مكتبة غنية بالمعارف والآداب، تعرّف الأجيال الجديدة بمختلف ثقافات العالم، وتعزز فيهم قيم المحبة والتعايش والسلام.

وأضافت، إنه مع تزايد طلب القرّاء على أدب يغني تجاربهم ويُمكنهم من التفاعل معه، ومع ازدياد أعداد اللاجئين العرب في إيطاليا؛ زاد إيماننا بقدرتنا على العمل معاً لدعم اللاجئين والمهجرين، خاصة الأطفال ومساعدتهم على مواجهة أبرز التحديات الثقافية والاجتماعية خلال مرحلة النضوج؛ من خلال تناول قضايا الاندماج الاجتماعي والحوار بين الثقافات.

من جانبه، قال الناشر كارلو غالوتشي: يُسعدنا أن نبدأ بنشر الكتب ثنائية اللغة باللغتين الإيطالية والعربية؛ لتلبية احتياجات كافة أفراد مجتمعنا الذي يتميز بالتنوع الثقافي، إذ نهدف من خلال هذه الخطوة إلى مد جسور التواصل والحوار بين مختلف ثقافات دول البحر الأبيض المتوسط من خلال النصوص والرسومات الهادفة ذات الجودة العالية، لتحفيز الأطفال على استخدام خيالهم في البيت والمدرسة.

وأضاف كارلو: يُشرفنا أن نعزز هذه الشراكة مع «مجموعة كلمات»، التي تعاونت معنا بشكل غير مسبوق، وشاركتنا خبراتها وإنجازاتها الفريدة.

يشار إلى أن «مجموعة كلمات» استطاعت تعزيز علاقاتها الاستراتيجية في مجال صناعة الكتب والتراخيص والتوزيع بأكثر من 54 دولة في خمس قارات حول العالم، بالإضافة إلى عدد من الشراكات الدولية مع نخبة من المؤسسات الثقافية العالمية؛ أبرزها مجموعة كوارتو ودار غاليمارد جونيس ودار بلومزبيري للنشر.

وتعتبر «غالوتشي» إحدى دور النشر الإيطالية المستقلة، وتتمتع بمكانة مرموقة عالمياً، وهي متخصصة بنشر كتب الأطفال بما في ذلك الكتب المصورة والروايات الخيالية لليافعين والأدب الكلاسيكي المتنوّع.