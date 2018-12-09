الحلاني يُشعل مسرح القرية العالمية غناءً

المصدر: دبي - شيرين فاروق

حقق الحفل الغنائي، الذي أحياه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في القرية العالمية بدبي- مساء أول من أمس- نجاحاً كبيراً وسط حضور جماهيري فاق التوقعات من كل الجنسيات.

وعبر الحلاني في لقائه مع «البيان» عن فخره الكبير بدولة الإمارات وبالإنجازات المتوالية التي حققتها وجعلتها محط أنظار العالم، وفخر لكل شخص عربي، مقدماً الشكر الجزيل لقادة الإمارات وشعبها المضياف الكريم، مؤكداً أن الإمارات تتميز بتنوع الجنسيات وأنها وطن المحبة والسلام.

وأكد الحلاني أن القرية العالمية حققت شهرة كبيرة وأنه سعيد بلقاء الجمهور فيها من كل الجنسيات، متمنياً أن يتمكن من زيارة القرية العالمية والاطلاع على ما فيها، معبراً عن توقعاته بتقديم حفل ناجح.

وأشعل الحلاني المسرح بأغنياته التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب، والذي تجاوز عدده عشرات الآلاف، وجاء من مختلف الدول العربية ليرقص ويغني مع فارس الغناء، الذي قدم أغنيات قديمة وجديدة أطرب بها جمهوره، مثل «بحبك وبغار»، «يا ميما»، «جن جنوني»، «واني مارق»، «يا طير»، «قولي جاي»، «ست الستات»، «مالي صبر»، «متل الكذبة»، «قومي أرقصي لي بعد»، و«الباب عم يبكي»، كما تضمن الحفل الدبكة والهوارة التي يعتبر عاصي ملكها.

وعبر الفنان عاصي الحلاني عن سعادته بنجاح الحفل في القرية العالمية، مدوناً عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بعد انتهاء الحفل بساعات «جمهور رائع وليلة من العمر في دبي».

من ناحية أخرى تستضيف القرية العالمية في دبي حفلاً غنائياً للنجم الأميركي جيسن ديرولو، مساء الجمعة المقبلة 14 الجاري، على المسرح الرئيس.