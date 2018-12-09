مهرجان «كرنڤال أنديوود» الهندي يكرّم سالم القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم مهرجان «كرنڤال أنديوود» للأفلام السينمائية بنسخته 4 في مدينة حيدر آباد الهندية، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ضيفَ شرف رئيساً للمهرجان؛ تقديراً لإسهامه في دعم الحركة السينمائية المحلية الإماراتية عبر مشروع «فيلا سينما» في رأس الخيمة ورؤيته لإعداد جيل متميز من الفنانين الإماراتيين المبدعين في مجال الفنون السينمائية. وقام المخرج السينمائي ورجل الأعمال الهندي، سوهان روي، رئيس المهرجان، بإهداء درع المهرجان إلى رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة.

وشارك الشيخ سالم القاسمي في تقديم جوائز الدورة 4 لأصحاب المواهب السينمائية والتمثيلية المتميزة، خلال حفل توزيع جوائزه عن أسماء الفائزين بهذه الدورة. وقال رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة: «يسعدني أن أعبر عن غبطتي وسروري وأنا أشارككم احتفالكم في افتتاح الدورة 4 لمهرجان «كرنڤال أنديوود» للأفلام السينمائية».

«عيال زايد»

واعتبر أن دعوته ضيفَ شرف رئيساً للمهرجان تأتي تقديراً وتثميناً للإمارات وأبنائها «عيال زايد»، ما يعكس عمق العلاقة بين الدولتين ويركز على مد جسور التعاون الثقافي والمعرفي بين البلدين. وأضاف: إن صناعة الأفلام الهندية من أكبر الصناعات السينمائية في العالم، مشيراً إلى أن السينما الشبابية الإماراتية حققت خلال الأعوام الماضية إنجازات فنية متميزة ومتعاقبة.