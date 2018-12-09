13 عملاً في معرض «نغمة الفن» بدبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي أخيراً انطلاق معرض الفني الجماعي «نغمة الفن» في فندق الأدريس داون تاون الذي ضم 13 عملاً فنياً لأحد عشر فناناً من مختلف الجنسيات التي تعيش في دبي لتقدم مجموعات فنية إقليمية وعالمية.

وهم: عبير العيداني وندى الهاشمي وليلى جليل من العراق، لمياء منهل المغرب، رفاه عبد الرزاق ولينا الحناوي من سوريا، آيات الحاج بريطانيا، سمر رأفت ودينا كتان ومنى الجيانجي من مصر، دوجيفان جوهانسيان من أرمينيا.

حضر افتتاح المعرض القنصل العراقي د. حسين العزاوي والقنصل المصري أحمد رأفت، وسيدة الأعمال ثريا العوضي وآخرون. وكانت أغلبية الأعمال الفنية تنتمي للمدرسة التجريدية والفن الحديث والميكس ميديا تتميز بالحرفية والإبداع، حيث وظف الفنانون اللون بمهارة للتعبير عن رسالتهم في نشر الحب والسلام في هذا العالم.