انطلاق مهرجان القيروان للشعر العربي

المصدر: القيروان - البيان

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان القيروان للشعر العربي التي ينظمها بيت الشعر، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2018 بدار الثقافة في القيروان (تونس)، حيث بدأ المهرجان بكلمة لوالي القيروان منير حامدي أشاد فيها بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودوره البارز في دعم الشعراء والأدباء والمثقفين، وأضاف: يشكل بيت الشعر فضاءً للمبدعين العرب لتبادل تجاربهم وتقديم أفضل إبداعاتهم ما جعل للمبدعين العرب فضاءً لتبادل تجاربهم وتقديم أفضل إبداعاتهم.

وقالت جميلة الماجري مدير بيت الشعر بالقيروان في كلمتها الافتتاحية للمهرجان: إن برامج بيت الشعر خلال الثلاثة الأعوام السابقة كانت ثمرة الدعم المادي والمعنوي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقد حقق النشاط في الصدد جزءاً كبيراً من طموحاتنا في سبيل الارتقاء بالشعر العربي واستعادته وهجه وتأثيره، والحفاظ على اللغة العربية، واحتضان الشباب من أصحاب المواهب في الشعر والأدب.

وقد كان والي القيروان منير حامدي، قد استقبل وفد الشارقة المكون من: عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، حيث نقل العويس تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمنياته للشعب التونسي كل النجاح والتوفيق.