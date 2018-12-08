النجوم على «التواصل الاجتماعي».. لحظات فرح وترويج للأعمال

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أنشطة مختلفة، وتغريدات كثيرة شهدتها حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بدا فيها كل واحد منهم يغني على ليلاه، في وقت سيطرت فيه بعض القضايا على هذه المنصات، لما أثارته من جدل، تربع على عرشها فستان رانيا يوسف، وصرخة نادين لبكي، ورجيم ليلى علوي، وعودة ياسمين صبري.

ولم تكد احتفالات اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات تسدل ستائرها حتى بادر نجوم الإمارات إلى توجيه الشكر إلى جمهورهم الذي وقف إلى جانبهم وشاطرهم لحظات الفرح بهذه المناسبة التي شهدت نشاطاً ملحوظاً لنجوم الغناء، الذين جابوا إمارات الدولة، وحطوا على كل خشباتها من أجل الغناء للوطن.

حدة نشاط نجوم الفن الخليجي على مواقع التواصل الاجتماعي لم تأت أقل من نجوم الإمارات، حيث بدأ الفنان الكويتي نبيل شعيل، بالترويج لألبومه الجديد المقرر صدوره خلال الشهر الجاري، حيث نَشر على «إنستغرام» تسجيلاً صوتياً لمقطع موسيقي، وعلق عليه قائلاً: «ألبوم رقمي جديد نبيل شعيل 2019 يتضمن 6 أغنيات ترقبوه قريباً جداً». في ألبومه الجديد يتعاون شعيل مع مجموعة من الملحنين والشعراء والموزعين.

ترشيح

مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العربي ضجّت بفستان الممثلة رانيا يوسف، الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وأثار جدلاً واسعاً، وقادها نحو أروقة التحقيق والمحاكم. قضية فستان رانيا لم تتمكن من التغطية على فرحة رواد التواصل الاجتماعي بالإنجاز الذي حققته المخرجة اللبنانية نادين لبكي، بالترشح لجوائز غولدن غلوب 2019، ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي، عن فيلمها «كفر ناحوم»، وكانت نادين قد نشرت عبر حسابها على تويتر وفيسبوك، مقطعاً مصوراً يظهر لحظة تلقيها خبر ترشيح فيلمها لجوائز غولدن غلوب.

وظهرت فيه وهي تصرخ فرحاً بعد تلقيها الخبر عبر الهاتف. صرخة نادين هذه أعادت إلى الأذهان صرختها الماضية عند تلقيها خبر فوز الفيلم نفسه بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ 71 لمهرجان كان السينمائي.

أما نانسي عجرم، فتواصل احتفالها بما حققته أغنيتها «بدنا نولع الجو» من انتشار واسع، عبر إعادة بث بعض التغريدات التي احتفت بالأغنية الجديدة، إلا أن ذلك لم يمكنها من إخفاء انزعاجها من بعض المواقف السلبية التي يبدو أنها تعرضت لها في الآونة الأخيرة، وهو ما قرأته للبعض من خلال تغريدتها «العين لا تكتم سراً» التي أطلقتها على تويتر.

كما نشرت واحدة أخرى، قالت فيها: «حديثهم شيء.. وحقيقتهم شيء آخر..»، تلك التغريدات دعت معجبي نانسي إلى مطالبتها بتوضيح ما تقصده بتغريداتها، فيما انبرى آخرون في نصحها بعدم الاكتراث لأي شيء والاهتمام بنفسها، لا سيما وأنها حامل.

الممر

مع تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً، يكشف فيه الممثل المصري أحمد رزق عن تفاصيل شخصيته في فيلم «الممر»، وما سيحدث في نهاية العمل الذي لا يزال فريقه يتكتم على تفاصيله، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عودة الممثلة المصرية ياسمين صبري، وذلك بعد اختفائها تماماً عن هذه المواقع، وقيامها بإغلاق حساباتها عليها، حيث بررت ذلك بقولها عبر «تويتر»: «بكل بساطة.. أردت بعض الوقت لنفسي».

ياسمين بدأت عودتها على منصات «التواصل الاجتماعي» بنشر صور لها من عاصمة كوريا الجنوبية، حيث عبّرت عن إعجابها بالمدينة واحترامها لثقافتها. ومن ناحية أخرى، أعلنت ياسمين أنها ستشارك في رمضان المقبل بمسلسل تلعب فيه دور فتاة شعبية، علماً بأن آخر أعمالها هو فيلم «ليلة هنا وسرور».