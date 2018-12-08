هربت بعد إعلان 28 ألفاً حضور حفل عيد ميلادها

المصدر: دبي-البيان

فوجئت فتاة هولندية في الـ15 من العمر، بإعلان 28 ألف شخص نيتهم القدوم إلى منزلها للاحتفال معها بعيد ميلادها، وذلك في إحدى البلدات الصغيرة، من دون أن تدعو هذا العدد الكبير، ولكن السبب كان أنها قد وجهت الدعوة لأصدقائها عبر تطبيق سناب تشات، للاحتفال معها بهذه المناسبة، إلا أن الدعوة تحولت عامة بعد نشر أحد الأشخاص لها عبر «فيسبوك».. حيث عبر 28 ألف شخص عن رغبتهم في الحضور.

وفي الدعوة التي وجهتها الثلاثاء الماضي، قالت الطفلة إنها تريد من أصدقائها «الاحتفال معها في يومها الكبير في منزل الأسرة» في قرية كاتويك بالقرب من كوييك، بجنوب شرقي هولندا.

وخلال ساعات من نشر الدعوة على فيسبوك، انهالت الموافقات على الحضور، وفقاً لما ذكره موقع سكاي نيوز، أمس، نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. ويبدو أن الأمر وصل إلى مسامع الشرطة، فأصدر محافظة البلدة بياناً قال فيه «لن تكون هناك حفلة في كاتويك، وحذر من قدوم أي شخص إلى البلدة بنوايا خاطئة».

وأجبرت الشرطة الطفلة على مغادرة البلدة، التي يسكنها بضع مئات من الأشخاص، مؤقتاً، بعد مخاوف من أن تجتذب دعوتها الآلاف من الأشخاص وبالتالي إثارة الشغب. وقال والدا الطفلة إن الدعوة «قرصنت من موقع سنابشات» من قبل غرباء.