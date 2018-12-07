بالفيديو.. جفن طالبة يعلق بـ "سستة" معطفها

المصدر: البيان الالكتروني

علق جفن طالبة صينية صغيرة بـ "سحاب" معطفها من دون قصد عندما كانت ترتدي ملابسها صباحا بمرقد مدرستها الداخلية تحضيرا للذهاب إلى الصف، ما جعل رجال الدفاع المدني يتدخلون لفصله ببراعة، وفق (CGTN) الصينية.

وقد قامت المدرسة بإرسالها إلى المستشفى فورا، ولأن حالتها لم يسبق لها مثيل، فقد وقف الأطباء عاجزين عن عمل أي شيء، ليطلبوا المساعدة من رجال الدفاع المدني، الذين وبعد 40 دقيقة من العمل المضني، تمكنوا من فصل الجفن عن "سستة" المعطف بنجاح، حيث لم تصب الطالبة بأي جروح خطرة.