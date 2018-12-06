محمد النغيمش شخصية العام الإيجابية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شبكة الإيجابية، أحد شركاء منظمة الأمم المتحدة، عن اختيارها د.محمد النغيمش للقب شخصية العام الإيجابية الأكثر تأثيراً (فئة المحتوى الإلكتروني) لعام 2018، وذلك بناء على مبادراته وإسهاماته على مستوى الوطن العربي. كما أعلنت عن مناصفة (فئة المنظمات غير الربحية) بين فادية المرزوق و«لوياك»؛ تقديراً لجهودهما في ميدان التنمية الشاملة والمتكاملة للشباب. ويتزامن هذا التكريم السنوي مع ذكرى تأسيس الشبكة واحتفال العالم في اليوم الدولي للمتطوعين، الذي يصادف الـ5 من ديسمبر من كل عام.

إنجاز

وصرح جراح الجدعي مؤسس شبكة الإيجابية، في بيان صحافي، أن د. النغيمش من الكتاب الكويتيين البارزين الذين سخروا قلمهم لخدمة القضايا البناءة والإيجابية عبر مقالاته وكتبه وأبحاثه؛ إذ كتب نحو نصف مليون كلمة جلُّها في كتابات تنويرية تسعى للارتقاء بالإنسان، وذلك عبر إصداراته ومقالاته في صحيفة البيان الإماراتية والقبس الكويتية والشرق الأوسط اللندنية وغيرها.

كما قدم د. النغيمش العديد المحاضرات والدورات وورش العمل، وشارك في عدد من المؤتمرات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية. وعمل عضواً في مجالس إدارات عديدة استثمارية وعقارية وخدمية في دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، وهو مستشار في الإدارة لعدد من المؤسسات الخاصة والعامة، وعضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة.

فئة جديدة

وقال الجدعي: إن (فئة المنظمات غير الربحية) هي فئة جديدة للقب شخصية العام الإيجابية التي تمنحه الشبكة؛ حيث جاء الاختيار الأول لهذا العام مناصفة بين الرائدة في برامج الخدمة المجتمعية فادية المرزوق و«لوياك» تقديراً لبصماتها الملحوظة في هذا المجال، وقد أصبح يشار إلى لوياك بالبنان منذ انطلاقتها عام 2002، كمبادرة إيجابية من قبل مجموعة من السيدات رداً على أحداث العنف التي حدثت في 11 سبتمبر 2001؛ إذ إن عضوات مجلس الإدارة رأين أنه من الممكن خلق التغيير في نفوس الشباب ومواجهة العنف الموجود في العالم ونشر قيمة السلام عن طريق إنشاء مجموعة من البرامج التي تساعد في خلق شباب مستنير من أجل السلام والازدهار.

ومن أبرز إنجازات «لوياك» لهذا العام برنامج «كن لريادة الأعمال الاجتماعية» بالتعاون مع كلية بابسون الأميركية بحيث تقوم لوياك بتدريس منهج الكلية المعتمد في مجال ريادة الأعمال إلى مجموعة من الطلاب المتدربين بهدف مساعدتهم في ترجمة وتحويل أفكارهم إلى عمل مبتكر وناجح، وكيفية مواجهة التحديات الاجتماعية، كما نظمت ثلاث رحلات تطوعية إلى «المغرب، تايلاند، والنيبال» لفئات بهدف تعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي بين الشباب من حضارات مختلفة مما يساهم في إغناء تحصيلهم العلمي والمعرفي والثقافي.

إضاءة

الجدير بالذكر أن «الإيجابية»، هي شبكة غير ربحية متخصصة في نشر الفكر والخبر الإيجابي في الوطن العربي والعالم عبر الإنترنت، أسسها جراح الجدعي في الكويت عام 2004، للسعي إلى إحداث التوازن بنشر الفكر والخبر المحفز والملهم للعمل والأمل بغد أفضل وجيل يؤمن بالإيجابية والتسامح مهما كانت الظروف المحيطة به. وتعد الشبكة أحد الشركاء الإعلاميين لمنظمة الأمم المتحدة بالمنطقة منذ عام 2011 ولديها حسابات متخصصة على شبكات التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة.