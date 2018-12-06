القائد المؤسس وتمكين المرأة موضوع برنامج «عام زايد» غداً

المصدر: دبي - البيان

تستضيف حلقة الغد من برنامج «عام زايد»، على شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، غداً، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، مستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات). إذ تتحدث معاليها عن ولادة العمل النسائي في الدولة في عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث كان تمكين وتنمية المرأة في سلم الأولويات لديه، كما تتوقف عند دور المرأة في حياة الراحل الكبير من خلال شخصيتين نسائيتين، أثرتا في شخصيته: والدته الشيخة سلامة بنت بطي، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) شريكته في تمكين ودعم المرأة الإماراتية.

وقد انضمت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، إلى الحكومة الاتحادية في عام 2008، كوزيرة دولة، وترأست صندوق الزواج حتى عام 2016، فيما تشغل منصب مستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. كما حازت الدكتورة ميثاء الشامسي، العديد من الجوائز والتكريمات.

ويأتي إطلاق تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، لبرنامج «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية، تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة، إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.