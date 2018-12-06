محمد شرف رئيساً تنفيذياً للمجموعة الإعلامية العربية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي القابضة، أمس، عن تعيين محمد شرف في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية العربية (AMG)، إحدى شركات «دبي القابضة» الرائدة في خدمات البث الإذاعي وإدارة الفعاليات والترفيه العائلي ومقرها دبي.

وسيتولى شرف في منصبه الجديد مسؤولية الإشراف على محفظة العلامات التجارية البارزة التابعة للشركة بما في ذلك «القرية العالمية»، وجهة الترفيه العائلي والثقافي الرائدة على مستوى المنطقة؛ و«شبكة الإذاعة العربية» (ARN)، أكبر شبكة إذاعية في الإمارات، و«دَن إيفنتس»، شركة إدارة الفعاليات والعروض الترفيهية الحائزة عدة جوائز.

وينضم شرف إلى الكفاءات المواطنة في المجموعة الإعلامية العربية، حاملاً معه أكثر من 10 أعوام من الخبرة، بعد أن بدأ مسيرته المهنية في إحدى شركات «دبي القابضة»، قبل الانتقال إلى «مِراس» حيث تولى مهمة قيادة فريق الاستثمارات المسؤول عن إدارة وتوظيف رأس المال وتأسيس وإدارة المشاريع المشتركة. ومن خلال تعيين شرف، باتت خمس من أصل الشركات السبع التابعة لـ«دبي القابضة» بإدارة رئيس تنفيذي إماراتي.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله الحبّاي، رئيس «دبي القابضة»: «يمثل التوطين ركيزة أساسية في استراتيجية الموارد البشرية في دبي القابضة، ونحن فخورون بدعم الكوادر المواطنة وتمكينها من تولي أدوار ومناصب قيادية في المجموعة. ولطالما شكّل التزام وتفاني كوادرنا الإماراتية أحد العوامل الرئيسة التي وقفت وراء النجاحات التي حققناها على مدى تاريخ المجموعة».