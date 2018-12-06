ولي عهد الفجيرة يفتتح «مؤتمر زايد والتراث»

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية إحياء وتطوير التراث الإماراتي، وغرس قيم ومفاهيم العراقة والأصالة في نفوس الشباب؛ من خلال العمل المنظّم، وإقامة ورش العمل التي تساعد على إبراز الموروث الإماراتي، وتعريف الأجيال الناشئة بإرث أجدادهم الغني بالقيم والأصالة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، «مؤتمر زايد والتراث»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في فندق «نوفوتيل الفجيرة»، وتنظمه هيئة الفجيرة للسياحة والآثار تزامناً مع عام زايد.

وقال سمو ولي عهد الفجيرة: «إن إسهامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كثيرة في حماية التراث ورعايته محلياً وإقليمياً ودولياً..». مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تعمل على دعم كافة المشاريع التي تعزز الهوية الوطنية، وترسخ القيم والمبادئ التي تخلّد تاريخنا المجيد.

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة على أهمية مناقشة أفضل السبل والطرق التي تساعد على الحفاظ على تراث الإمارات وتراث أجدادنا، ومتابعة استعراض الموروث الإماراتي في المؤتمرات والملتقيات الدولية، دلالة على التاريخ العريق الذي تتميز به الإمارات.

ويستضيف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين نخبة من المتحدثين المعاصرين لإنجازات الشيخ زايد من الإمارات والدول العربية.