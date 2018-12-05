محمد النغيمش شخصية العام الإيجابية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شبكة الإيجابية، إحدى شركاء منظمة الأمم المتحدة، عن اختيارها د.محمد النغيمش الكاتب في صحيفة "البيان" الاماراتية لقب شخصية العام الإيجابية الأكثر تأثيراً "فئة المحتوى الإلكتروني" لعام 2018، وذلك بناء على مبادراته واسهاماته على مستوى الوطن العربي.

يتزامن هذا التكريم السنوي مع ذكرى تأسيس الشبكة واحتفال العالم في اليوم الدولي للمتطوعين "5 ديسمبر".

وقال جراح الجدعي مؤسس شبكة الإيجابية، ان الدكتور النغيمش من الكتاب الكويتيين البارزين الذين سخروا قلمهم لخدمة القضايا البناءة والإيجابية عبر مقالاته وكتبه وأبحاثه، حيث كتب نحو نصف مليون كلمة جلها في كتابات تنويرية تسعى للارتقاء بالإنسان. وذلك عبر إصداراته ومقالاته في صحف عدة ومنها "البيان" الإماراتية وغيرها.

قدم الدكتور النغيمش العديد المحاضرات والدورات وورش العمل وشارك في عدد من المؤتمرات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية. وعمل عضوا في مجالس إدارات عديدة استثمارية وعقارية وخدمية في دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية. وهو مستشار في الإدارة لعدد من المؤسسات الخاصة والعامة. وعضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية.