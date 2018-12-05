محتال يتحصل على أحدث أجهزة "أبل" مجاناً منذ 2013

المصدر: البيان الالكتروني

ألقت الشرطة الماليزية القبض على رجل تمكن من خداع إحدى شركات التأمين بطريقة خبيثة لسنوات.

وبدأت القصة، وفق "روسيا اليوم"، العام 2013 عندما اشترى الرجل هاتف "آيفون" وحاسبي "آيباد" و"MacBook"، وأمّن على الأجهزة الثلاثة في إحدى شركات التأمين بماليزيا. وبعدها بفترة، توجه الرجل إلى شركة التأمين وادعى أنها سرقت فعوضته الشركة بثمنها ليشتري بدلها أجهزة جديدة.

وتكرر الأمر على مدى السنوات الماضية حتى شكّ موظفو شركة التأمين بصحة هذه الادعاءات عندما قدم هذا العام أيضا وقال إنه فقد أجهزة "iPhone XS Max" و"iPad Pro" و"MacBook Pro"، فما كان من الشركة إلا أن تقدمت بشكوى رسمية ضده للشرطة.

وبعد التحقيق معه، اعترف الرجل بأنه كان يبيع أجهزته المستعملة ويتوجه إلى شركة التأمين مطالباً إياها بتعويض مادي، مدعيا فقدان تلك الأجهزة، وبعد الحصول على المال يذهب ويشتري أحدث أجهزة تصدرها آبل.