اصطياد تمساح طوله 4.75 أمتار في الفلبين

المصدر: د ب ا

تمكنت السلطات الفلبينية من صيد أحد تماسيح المياه المالحة، والذي يبلغ طوله 4.75 أمتار، حيث يشتبه في أنه قد هاجم وقتل أحد الصيادين في إقليم بغرب البلاد.

ووضع مسؤولو الشرطة وخفر السواحل والحفاظ على البيئة، خطة لصيد التمساح، بعد العثور على جثة الصياد البالغ من العمر 33 عاما في بلدة بالاباك بإقليم بالاوان.

وقالت ايميلدا تولينتينو، وهي متحدثة باسم الشرطة الاقليمية، إن الذراع اليمنى والساق اليسرى للقتيل، مفقودان، ويعتقد أن التمساح قد قام بعضهما.

وتم صيد التمساح - الذي يزن 500 كيلوغرام - عند مصب نهر في قرية مالينج ايلوج في بالاباك، أمس الاول السبت. وتم تسليمه اليوم الاثنين إلى مزرعة التماسيح في مدينة بويرتو برنسيسا، عاصمة الاقليم.

وقالت تولينتينو "إن عمر التمساح يقدر بـ50 عاما"، مضيفة أن السلطات خططت لاستخراج ما في معدته، لتحديد ما إذا كان هو الذي قتل الصياد.