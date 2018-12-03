بالخير والعراقي يتألقان في حفل بالفجيرة

المصدر: ‏‫ الفجيرة - البيان

شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وفيصل جواد المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الحفل الفني الذي أحياه الفنانان عبدالله بالخير وحاتم العراقي بالفجيرة، ضمن احتفالات الهيئة باليوم الوطني47.

واستمتع الحضور بسهرة غنائية مميزة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، قدم فيها بالخير باقة من أشهر أغنياته الوطنية والشعبية والتراثية، وأغاني الأفراح، بالطريقة المميزة التي اشتهر بها من استعراض بالعصا، والابتسامة. وأعرب عن سعادته بالمشاركة وتقديم أغنيات وطنية هادفة تعبر عن الولاء والانتماء للوطن.

فيما قدّم العراقي وصلات غنائية عكست الجمالية العالية للفن الغنائي العراقي المتنوع، مشاركاً الإمارات فرحتها، وجاءت اختيارات العراقي بين الأغنيات الوجدانية والعاطفية والمواويل التي اشتهر بها، وبادله الجمهور التجاوب بترديد أغنياته. سبق ذلك تقديم عروض فنية وإبداعية ومشاركات ثقافية متنوعة.