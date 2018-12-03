أحلام تنشد السلام الوطني.. والشامي يفيض رومانسية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين أغنيات الفنانة أحلام، وزميلها الفنان العراقي وليد الشامي، توزع كل أولئك الذين تواجدوا بين جنبات حديقة «البرج» وسط مدينة دبي، ممن تابعوا احتفالات اليوم الوطني 47، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مجموعة «إم بي سي» وبرعاية شركة «إعمار».

حيث كان الجميع على موعد مع ليلة مرصعة نجومها بألوان العلم الإماراتي، وتزينت بجملة من الأغنيات الوطنية، التي أبدعت في تقديمها أحلام، لتفيض أغنيات وليد الشامي برومانسية عالية، تراقصت على إيقاعاتها نافورة دبي، في وقت كشف فيه عن تحضيراته لأغنية جديدة «في حب الإمارات».

«الفرحة الكبيرة»

إطلالة أحلام على جمهورها، لم تخل من الألق، لاسيما أنها آثرت أن تبدأ حفلها بإنشاد السلام الوطني الإماراتي، بمناسبة اليوم الوطني 47، والتي وصفتها بـ«الفرحة الكبيرة»، لتقدم التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وقالت (بتصرف): «أنا مثلكم جميعاً تلقيت اتصال صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ونقول له، شكراً سيدي على هذه اللفتة السامية، والتي أسعدتنا جميعاً».

باقة الأغنيات التي قدمتها أحلام على المسرح، لم تخرج عن نطاق الأغنيات الوطنية، التي تحتفظ بها في أرشيفها، فحضرت الإمارات بكل جمالها، ولم تغِب سيرة حكامها عن الحفل، ليأتي تعليق أحلام على ذلك واضحاً بقولها «الله ما أجمل وطناً».

التفاعل مع أحلام وأغنياتها لم يكن فقط على أرض الواقع، وإنما امتد ليشمل أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطرى متابعوها كثيراً على إطلالتها في الحفل، وكذلك على ما قدمته من أغنيات نالت إعجابهم، في وقت لا تزال فيه أحلام تحصد نجاح أغنيتها الجديدة «احلف»، التي كانت قد طرحتها في الآونة الأخيرة على المنصات الرقمية، وقناتها على موقع يوتيوب.

ألبوم

وعلى قدر ما أجادت به أحلام من أغنيات وطنية، جاد وليد الشامي بأغنياته العاطفية، والتي فاضت بالرومانسية العالية، وسط تصفيق حار من الجمهور، الذي وصفه الشامي بـ«الرائع».

وليد قدّم التهنئة للشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني، قائلاً: «أتمنى أن تكون كل أيامكم فرح وعيد»، ليبدأ من بعدها بأغنية «هلا يا هلا»، ليكشف خلف الكواليس، عن تحضيره لأغنية جديدة قال إنها ستكون «في حب الإمارات» ويتوقع أن ترى النور مطلع العام الجديد.

كما كشف أيضاً عن مضيه في التحضير لألبومه الجديد مع شركة «روتانا»، والذي يتضمن ما بين 10 إلى 14 أغنية، حيث قال إنه أنهى مجموعةً منها، وبيّن أنه سعى خلال الحفل إلى تقديم كل الأغنيات التي يحبها الجمهور، وواصل: «تفاعلي مع الجمهور دائماً يدعوني إلى الانسجام معه بدءاً من الأغنية الأولى وحتى نهاية الحفل».