«غوغل» يحتفل باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل محرك البحث الشهير "غوغل" اليوم باليوم الوطني الإماراتي، وذلك بتزيين شعاره بألوان علم الدولة.

وتحتفل الإمارات اليوم 2 ديسمبر باليوم الوطني الـ47، الذي يأتي تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات».

وإحياءً لهذه الذكرى الوطنية الغالية، تُنظم مختلف الجهات الحكومية والخاصة سلسلة من الفعاليات المتنوعة والنشاطات الترفيهية التي تستهدف كل أفراد وفئات المجتمع.

وأعلنت "اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47" لدولة الإمارات العربية المتحدة نفاد تذاكر الاحتفال الذي يقام اليوم بملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، معبرة عن سعادتها بتوافد الجماهير للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.