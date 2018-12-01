تفاعل كبير مع حلقة "واحة الكرامة" في يوم الشهيد

المصدر: دبي- البيان

رغم مرور نحو عام على عرضها، لا تزال حلقة "واحة الكرامة" التي عرضت في الجزء السادس من مسلسل "طماشة" تحظى بتفاعل جماهيري كبير، حيث أعاد الفنان سلطان النيادي، منتج العمل الذي عرض على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، في رمضان ما قبل الماضي، بث جزء من الحلقة، على حسابه في موقع "انستغرام" بمناسبة يوم الشهيد، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: "عندما يتفاعل كل مبدع مع قضايا وهموم وطنه تكون النتيجة تفاعل الجمهور مع ما يقدمه".

وأضاف: "حلقة واحة الكرامة سجلت أكبر نسبة مشاهدة، قدمناها بكل صدق وإخلاص هدية لأسر الشهداء".

وتوجه النيادي بالشكر إلى ابطال العمل، حيث قال: "شكراً الفنان الكبير جابر نغموش، شكراً للفنان الكبير أحمد الجسمي، وشكراً للفنان الشاب ياسر النيادي، شكراً لفريق ظبيان للإنتاج الفني".

وكانت حلقة واحة الكرامة، التي يؤدي فيها الفنان ياسر النيادي، دور شاب يلتحق بالخدمة الوطنية، قد لقيت استحساناً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما حملته الحلقة من جرعة وطنية عالية.