«كلمات» توفر للأطفال المكفوفين كتباً بنظام «ميسر»

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، المؤسسة الإنسانية المعرفية غير الربحية، التابعة لمجموعة «كلمات»، اتفاقية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، إحدى وكالات الأمم المتحدة، بهدف ضمان وصول الأطفال المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية إلى الكتب الميسّرة.

ووقعت الاتفاقية بمقر المنظمة في جنيف، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، وفرانسيس جيري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».

وتركز الاتفاقية في المرحلة الأولى على التعاون لإصدار 100 كتاب باللغة العربية للأطفال المكفوفين بنظام التنسيق الميسّر، مع خطوات مستقبلية لتوسيع الاتفاق بحيث تشمل مساعدة الكتّاب والناشرين على إصدار أعمال يستفيد منها الأطفال المكفوفون.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: تهدف الشراكة الاستراتيجية بين «كلمات لتمكين الأطفال» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، إلى توسيع نطاق أعمال المؤسسة الرامية إلى إتاحة وصول الأطفال المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية إلى الكتب الميسّرة باللغة العربية، إيماناً من المؤسسة بحق كافة الأطفال المعاقين بصرياً على المستوى الإقليمي والعالمي في الحصول على فرص متكافئة في التعليم والثقافة والمعارف اللازمة لضمان تحقيق نجاحهم في المستقبل.

وقال فرانسيس جيري: تعاون اتحاد الكتب الميسّرة ومؤسسة كلمات لتمكين الأطفال في عمل جديد من شأنه أن يساعد على نشر المعرفة بين أوساط الشباب الناطقين بالعربية لكافة فئاتهم.