10 كتب تتصدر قائمة مبيعات «ثقافية أبوظبي» في «الكويت للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت 10 كتب صادرة عن مشروع «كلمة» للترجمة ومشروع إصدارات، نسبة مبيعات عالية في جناح دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي المشارك في الدورة الثالثة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب الذي اختتم فعالياته أخيراً.

جاء في مقدمة هذه الكتب كتاب «أسوأ المهن في التاريخ: سرد لقصة ألفي عام من العمالة البائسة»، و«أجمل عشر تجارب على الإطلاق»، و«الذاكرة أسرارها وآلياتها»، و«العناصر: استعراض بصري لكل الذرات المعروفة في الكون» و«المنطق»، و«إمبراطورية التفويض السماوي»، و«تاريخ الثقافة العالمية»، و«تاريخ المسلمين في أفريقية»، و«حج إلى ربوع نجد»، و«حلاق دمشق».