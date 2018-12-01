«أم بي سي» تحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات

المصدر: دبي -البيان

تحتفي مجموعة «أم بي سي» باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات، في برمجة خاصة تبدأ صباحاً وتستمر حتى المساء، وذلك في يوم غد الأحد، 2 ديسمبر، ويتضمن برنامج الاحتفال، نقلاً لحفلين غنائيين اليوم السبت وغداً الأحد تحيي الأوّل منهما أحلام ووليد الشامي، فيما يحيي الثاني كل من حسين الجسمي وبلقيس، إضافة إلى استضافة وجوه إماراتية وشخصيات عامة وفنانين على مدار اليوم، فضلاً عن تقديم علي العلياني حلقة خاصة بالمناسبة، وعرض الفيلم الوثائقي «2 ديسمبر بتوقيت الرياض».

وتعرض MBC1، الفيلم الوثائقي «الثاني من ديسمبر بتوقيت الرياض»، الذي يروي حكاية التحالف السعودي الإماراتي، وأثره في المنطقة، وهو بمثابة احتفاء سعودي بهذه المناسبة الوطنية المهمة للإمارات. كما يروي الفيلم خلال ساعة من الزمن، حكاية التحالف بين البلدين ومتانة وعمق علاقاتهما على مر التاريخ.