برنامج حافل بالفعاليات في «سول دي إكس بي» 6 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلن مهرجان منصة «سول دي إكس بي» عن تنظيم برنامجٍ حافلٍ بالفعاليات في دورته الجديدة لعام 2018، بالتعاون مع شركاء الفعالية كاديلاك وحي دبي للتصميم (d3) ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وعلامة سبرايت.

ويشمل برنامج المهرجان تنظيم عروض موسيقيّة بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، وتقديم عروضٍ لملوك موسيقى الهيب هوب، فضلاً عن تنظيم فقرات للعديد من المواهب الصاعدة من شتّى أنحاء العالم. كما سيزخر برنامج الفعاليات بسلسلةٍ من الحوارات الثقافية المميزة، وعروض الأفلام، وتقديم البرنامج الإذاعي SHURE presents ON AIR على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى استضافة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالعديد من العلامات التجارية. وسيعقد المهرجان الذي يعد الأضخم في المنطقة على مدى يومين وثلاث ليالٍ أيام 6 و7 و8 ديسمبر 2018؛ ويمكن شراء التذاكر الآن عبر الموقع الإلكتروني: www.soledxb.com/‏tickets.

وتشمل عروض الأفلام خلال المهرجان تقديم الفيلم الوثاثقي (Rock Rubber45s) للمؤلف ومنسق الأغاني ولاعب كرة السلة السابق المخرج الأميركي بوبيتو جارسيا، خلال نهاية الأسبوع الخميس 6 ديسمبر.

وتشمل الفعاليات والعروض الموسيقيّة يوم الجمعة مشاركة ديف هاينز، الفنان الشهير في عالم موسيقى الآر آند بي البديلة، والمعروف أيضاً باسم «بلود أورانج» والذي تقدمه شركة «بوما» للمستلزمات الرياضيّة.

من جهة ثانية، سينضم الفنان ومغني الراب «ناس» إلى مجموعة من المتحدّثين خلال فعالية الحوارات «ذا توكس»، وسيلي وذلك جلسة خاصة بمغنية الراب الأميركية من مدينة نيويورك روكسان شانتاي. ومن ناحية أخرى، سيتم تقديم البرنامج الإذاعي SHURE presents ON AIR على مدى يومٍ كامل خلال فعاليات المهرجانه.