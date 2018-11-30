«كلمة» تصدر «أركاديا تصحو» للألماني كاي ماير

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، رواية «أركاديا تصحو»، للكاتب الألماني كاي ماير، ونقلتها إلى العربية شذى الكيلاني، وراجع الترجمة مصطفى السليمان.

تعد رواية «أركاديا تصحو»، الجزء الأول من سلسلة فانتازيا ثلاثية، تدور أحداثها حول قصة المراهقة «روزا»، التي تزور عائلتها في صقلية، هرباً من مشاكلها في أميركا، حيث تعيش مع أمها، فتتعرف هناك إلى الشاب «اليساندرو»، لتبدأ قصة حب تجمعهما، ولتكتشف روزا حقائق صادمة عن عائلتها، ليس فقط تورطها بالفساد وبنزاعات المافيا الدموية، وإنما أيضاً قدرة أفرادها على التحول إلى حيوانات مفترسة.

تبدأ هنا رحلة البحث عن الذات والصراع الداخلي، المتمثل بحتمية تقبل الواقع الجديد، ومواجهة ما ينطوي عليه من تحديات.

يسرد ماير الأحداث المترابطة والمتشابكة في العالم، الذي يختلط به الواقع بالخيال، بأسلوب مشوق، يجعل الخيال يشرد بالقارئ، في محاولة لحل الألغاز الغامضة التي لا تخلو منها الرواية. ويعتمد الكاتب على الوصف المستفيض لشخوص روايته، بما في ذلك مظهرهم وشخصيتهم ووضعهم الاجتماعي، ومشاعرهم وتصرفاتهم وعملية تحولهم، وكذلك للأماكن التي تجري بها الأحداث.