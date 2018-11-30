«دبي الدولي للقهوة والشاي» ينطلق 5 ديسمبر

المصدر: وام- دبي

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 5 حتى 7 ديسمبر المقبل فعاليات «مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي» أحدث نسخة من أبرز معرض للقهوة والشاي في الشرق الأوسط فاتحاً أبوابه أمام الجهات المعنية كافة في هذه الصناعة ومحبي القهوة والشاي في دولة الإمارات.

ويستعرض الحدث الجوانب المتعلقة بمنتجات ومعدات وخدمات القهوة والشاي والمقاهي كافة.. كما سيشكل منصة للمختصين والشركات العاملة في مجال القهوة والشاي للتواصل مع الشركاء والعملاء المحتملين وإقامة علاقات تجارية جديدة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامهم لعرض منتجاتهم وإقامة علاقات مع الموردين ورواد الأعمال ممن يقومون بإطلاق مشاريع ومبادرات جديدة في مجال القهوة والشاي. وسيقام خلال المهرجان برنامج «سكاي كافيه».