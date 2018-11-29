بالفيديو.. نفوق 145 حوتاً في نيوزيلندا

قالت السلطات النيوزلندية الاثنين إن ما يصل إلى 145 حوتا نفقت على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب ساوث أيلاند في نيوزيلندا مطلع هذا الأسبوع.

وكان نصف الحيتان، وهي تنتمي لفصيلة "الحوت المرشد"، نافقا بالفعل عندما عثر عليها العاملون بإدارة حماية البيئة، الذين تلقوا بلاغا السبت من حملة تخييم في المنطقة.

وقال رين ليبينز مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة إن قرارا اتخذ بالقضاء على باقي الحيتان نظرا للحالة السيئة التي كانت تعاني منها والمكان البعيد، وفق "يورونيوز".

وقال ليبينز "للأسف، كانت احتمالية نجاح القدرة على إعادة الحيتان الباقية للمياه مجددا ضعيفة جدا". لكنه أضاف أيضا "على الرغم من ذلك، فإن اتخاذ قرار مثل هذا مفجع".

ونيوزيلندا بها أعلى معدلات من الحيتان التي تجنح في العالم على الرغم من أن السبب المحدد لها غير معروف.