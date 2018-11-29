«طيران الإمارات للآداب» يحفز الشباب الخليجي المبدع

المصدر: دبي - البيان

أطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب برنامج «يوم الشباب» الإبداعي، تقديراً واحتفاء بجيل الشباب الطموح في دول مجلس التعاون الخليجي وتطلعاته، ومن أجل اطلاعه على أبرز فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا العام، ويمكن لجميع الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً، المشاركة في هذا اليوم، الذي سيقام في 7 مارس المقبل، بمقر المهرجان، في فندق إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي.

وقد بدأ المهرجان بتنظيم جولة ترويجية في كل دول المنطقة للتعريف بفعاليات برنامج يوم الشباب، وعقد لقاءات مع وزارات الشباب، والجامعات، والاجتماع بالشخصيات المؤثرة، وتنطلق الجولة هذا الأسبوع من الكويت.

وقالت مديرة المهرجان، أحلام بلوكي إن " يوم الشباب" يوفر فرصة للشباب للتعرف على أفكار جديدة، والمشاركة في نقاشات مع أبرز قادة الفكر والأدب مما يحفز تفكيرهم ويشجعهم على الإبداع.

تتضمن الجلسات مناقشة لقائدتين من قائدات التغيير، الدكتورة رفيعة غباش، أول طبيبة نفسية إماراتية، وأول رئيسة لجامعة الخليج العربي، ومؤسِسة متحف المرأة، وإيزابيل أبو الهول، مؤسِسة مؤسسة الإمارات للآداب، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، حول إنجازات الماضي ودورها في دفع التنمية المستقبلية، وحول مساهمة النساء في التنمية في منطقتنا.

وسيتحدث د.عبد الله المغلوث عن التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام الاجتماعية، وسيقدم قصصاً تحفيزية من واقع الحياة. ويقدم عمر سيف غباش، سفير الإمارات السابق في روسيا، ومؤلف كتاب «رسائل إلى شاب مسلم»، ومديرة الاتصال السابقة في البيت الأبيض، جنيفر بالميري مناقشة مثيرة وحيوية حول كيفية الوصول إلى الأهداف المرجوة وتغيير الحياة إلى الأفضل.