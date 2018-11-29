«أنغام من الزمن الجميل» تصدح في أوبرا دبي

المصدر: دبي - البيان

بعد النجاح المتميز للباقة الأولى من حفل «أنغام من الزمن الجميل» بأداء فرقة دبي الموسيقيّة في شهر يونيو الماضي، أعلنت أوبرا دبي أمس عن حفل الباقة الثانية بناء على رغبة الجماهير إلى سماع فن الزمن الجميل واحتفالاً باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات وذلك يوم الاثنين 10 ديسمبر المقبل.

سيضمّ العرض المُرتَقَب مقطوعاتٍ من الأغاني الوطنية الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مجموعة من روائع فناني الإمارات والدول العربية التي ستقدمها فرقة دبي الموسيقية بأنامل وأصوات إماراتية جديدة واعدة غاية في روعة الصوت والأداء، حيث يتغنون بروائع كبار المطربين أمثال جابر جاسم ومروان الخطيب ومحمد عبده وطلال مداح ومحمد عبدالوهاب وغيرهم.

وعلّق جاسبر هوب، رئيس أوبرا دبي التنفيذي قائلاً: «بعد النجاح الكبير للحفل الأول لأنغام من الزمن الجميل يسعدني عودته قريبا بناءً على طلب الجماهير مع فرصة أخرى للاستمتاع بسماع هذه المجموعة الجديدة الرائعة من الموسيقيين الإماراتيين الموهوبين يقومون بأداء برنامج من الأعمال العربية والخليجية الكلاسيكية المحبوبة على مسرح دبي أوبرا.» تشمل الفرقة نخبةً من الفنانين المحليّين التي أسّستها إعمار لاستعراض أفضل الإبداعات الإماراتيّة على الساحة الموسيقيّة العالميّة بالإضافة إلى أصوات إماراتيّة مميّزة تؤدّي أغاني شعبيّة عربيّة وخليجيّة.

بإمكان الموسيقيين الشباب من الإماراتيين والعرب المهتمّين بالانضمام إلى فرقة دبي الموسيقيّة التقدّم بطلب ترشيحهم، وسيُقبَل الأعضاء الجدد بناءً على معايير محدّدة، مثل مدى اهتمامهم، وشغفهم، ومهاراتهم. سيتلقّى الأعضاء المختارون تدريباً متخصّصاً على يد موسيقيين عرب مُخَضرَمين، لينتهي بهم المطاف بالانخراط في صفوف الفرقة.