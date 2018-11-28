المصممة العالمية منى المنصوري تطلق مجموعتها الجديدة

المصدر: دبي - البيان

بحضور الشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم، قدمت المصممة العالمية الإماراتية منى المنصوري، عرضها الجديد في «الحبتور بالاس»، ضمن «تيفاني فاشن ويك» الفرنسي.

حضر العرض نخبة من نجوم الفن والإعلام والمصممين. وقدمت منى في عرضها 20 قطعة منها 4 فساتين زفاف، وفستان حنة ملكي.

وقالت في تصريح خاص لها، إنها اعتمدت على ألوان «الباستيل» والألوان الناعمة، واعتمدت في القصات والتطريزات على الابتكار والتجديد.

وأشارت إلى أن لكل مجموعة خطاً جديداً وخاصاً في عملها، مُعبرةً عن سعادتها الكبيرة بما قدمته. كما توجهت منى بالشكر الكبير للشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم، لحضوره الكريم، واصفة حضوره بالمُشرّف والداعم لمشروع أنجزته مواطنة إماراتية.