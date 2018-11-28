«الشارقة للأدب المكتبي» تحصد جائزة التميّز العربي «اعلم»

المصدر: ■ الشارقة - البيان

نالت جائزة الشارقة للأدب المكتبي، جائزة المشروع المتميز في المكتبات ومراكز المعلومات لعام 2018، من الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات «اعلم»، وذلك خلال مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في دورته 29، الذي عقد في السودان تحت عنوان «التقدم إلى الأمام رؤية مستقبلية لدور الجمعيات والاتحادات المتخصصة في المكتبات والمعلومات والأرشيف بالعالم العربي»، أخيراً.

وتهدف «جائزة الشارقة للأدب المكتبي» إلى نشر الوعي بقيمة مؤسسات المعلومات «المكتبات والأرشيفات» وإبراز دورها في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناحي الحياة البحثية والمعرفية داخل عالمنا العربي، وتقديم رؤى وتجارب تطبيقية جديدة تسهم في النهوض بعلوم المكتبات والوثائق والأرشيف والمعلومات، إلى جانب المساهمة في النهوض بالبحوث والدراسات، وتشجيع الباحثين على ابتكار وخلق أنماط جديدة من الرؤى البحثية والتطبيقية في مجال المكتبات والوثائق والمعلومات.

استقطاب

وتسعى الجائزة إلى استقطاب اهتمام الباحثين في الجامعات والمكتبات ودور الأرشيف، للاشتراك بأبحاثهم التي تدخل في نطاق مجال الجائزة، بهدف التوعية بمناهج البحث العلمي الجديدة، وإلقاء الضوء على الإسهامات التي تقدمها المكتبات والأرشيف والمعلومات في بناء وتطوير النظم الإدارية والمعلوماتية في العالم العربي، وكذلك دورها في عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.