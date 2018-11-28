تونس تتأهب لمهرجان «القيروان للشعر العربي»

المصدر: الشارقة - البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم بيت الشعر بالقيروان (تونس)، في الفترة بين 7 و9 ديسمبر المقبل، فعاليات الدورة 3 لمهرجان القيروان للشعر العربي، بمشاركة شعراء من تونس والوطن العربي.

وقال عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إن بيت الشعر في القيروان يستقطب جمهوراً متنوعاً من مبدعي ومحبي الشعر والأدب، ويحتضن المواهب الشابة، ويعزز التواصل الثقافي بين المبدعين والجمهور، في محيط ثقافي إبداعي وأدبي خلاق.

وأضاف أن مهرجان القيروان عبر دوراته السابقة ساهم في استنهاض الحراك الثقافي في تونس بشكل واضح، من خلال برامج ثقافية وأمسيات شعرية، ما جعله وجهة للمبدعين عامة وللشعراء خاصة.