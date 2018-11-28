مستشفى للأفيال في الهند

المصدر: إعداد- سيد صالح

افتتحت جمعية معنية بالحفاظ على الحياة البرية مستشفى هو الأولى من نوعه في الهند، كونه مخصصاً لعلاج الأفيال التي تتعرض للإصابة في السيرك أو في المعابد.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يقع المستشفى في مدينة «ماثورا» بولاية «أوتار براديش الهندية».

المستشفى مزود بتجهيزات متقدمة لضمان تقديم العلاج اللازم لكافة الإصابات التي من الممكن أن تتعرض لها الأفيال. فعلى سبيل المثال، يحتوى المستشفى على أجهزة محمولة للكشف على الأفيال باستخدام الأشعة السينية «أشعة إكس»، وأجهزة أخرى للكشف بالموجات فوق الصوتية.

وتؤكد التقارير أنه يوجد ما لا يقل عن 3000 فيل تحت الأسر في الهند، حيث يجرى استخدامها في عروض السيرك أو في غيرها من المهام.