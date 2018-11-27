«رالف بريكس ذا إنترنت» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد «رالف بريكس ذا إنترنت» إيرادات السينما الأميركية في مطلع الأسبوع؛ محققاً 55.7 مليون دولار. وجاء فيلم الدراما الرياضي الجديد «كريد 2» في المركز الثاني؛ محققاً إيرادات بلغت 35.3 مليون دولار. الفيلم من بطولة مايكل بي جوردن وسيلفستر ستالوني وتيسا طومسون، ومن إخراج ستيفن كابيل جونيور.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «ذا غرينتش» من المركز الثاني إلى الثالث هذا الأسبوع؛ محققاً إيرادات بلغت 30.2 مليون دولار. كما تراجع فيلم الإثارة والتشويق «وحوش رائعة» (فانتاستيك بيستس) من المركز الأول إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 29.7 مليون دولار. والفيلم بطولة إيدي ريدماين وجود لو وجوني ديب، وإخراج ديفيد ياتس.