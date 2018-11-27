تشييع جثمان الفنان المصري عادل أمين

المصدر: Ⅶ القاهرة - جنا حماد

غيّب الموت الفنان القدير عادل أمين بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاماً، حيث تم تشييع جثمان الراحل، أمس الاثنين، وتم دفنه بمقابر الأسرة في الإسكندرية شمال مصر. والفنان الراحل من مواليد 20 أكتوبر 1935، وكانت بدايته الفنية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث شارك في عدّة مسلسلات، منها «طيور الصيف» و«المشربية»، ثم جاءت انطلاقته في فترة الثمانينيات من خلال دوره المميز في مسلسل «رأفت الهجان» الجزء الأول عام 1987، بتجسيد شخصية اليهودي «عِزرا»، ثم توالت أعماله الفنية خاصة التليفزيونية، التي أثرت في الجماهير. ومن الشخصيات البارزة للراحل التي يتذكرها الجمهور، دور «سعيد» في مسلسل «البشاير» ودور «طلعت الشماشرجي» المحامي في «ليالي الحلمية»، وغيرها.