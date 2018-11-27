اختتام مهرجان الفن العالمي في دبي

المصدر: دبي - وام

أقيم الحفل الختامي لتوزيع جوائز مهرجان الفن العالمي في دبي، بحضور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وجويل ديناج المدير التنفيذي لوكالة «الفن» العالمية، والمهندس سينا الفتاحي، المشارك في تنظيم المهرجان الذي شهد الجوائز المخصصة لـ16 مجموعة.

وحصد ماريوس كيدزيرسكي جائزة المركز الأول في رسم اللوحات الواقعية، رغم أنه ولد من دون يدين، بينما نالت الطالبة الإماراتية أفنان راشد الكمالي (16 عاماً) جائزة أصغر فنانة مشاركة في المهرجان بلوحة «أصل الحياة»، كما نال الفنان الكندي ميعاد إشراقي الجائزة الأولى في مجال النحت، والفنانة الهولندية لوس فان ديفلت الجائزة الأولى في فئة الرسم.

وأشاد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بالدور المهم للجنة المنظمة وجميع الذين شاركوا في تنظيم المهرجان ودعم نجاحه وتطوره.