عيسى الحمادي يوقّع «القراءة الإبداعية» في «الكويت للكتاب 43»

المصدر: Ⅶ الكويت - البيان

شهدت منصة تواقيع الكتب في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته 43، مشاركة د. عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج والأستاذ المحاضر في جامعة الشارقة بتوقيع إصداره الجديد بعنوان «القراءة الإبداعية.. مهاراتها.. واستراتيجيات تدريسها».

عرض المؤلف الكتاب للمرة الأولى بجناح منشورات القاسمي في معرض الكويت الدولي للكتاب الشهر الجاري، حيث شهد التوقيع عدداً من زوّار المعرض.

جاءت مشاركة الحمادي بمعرض الكويت للكتاب، انطلاقاً من حرصه في تحقيق أحد أهداف تأليف الكتاب وهو نشر ثقافة ومفهوم القراءة الإبداعية؛ وذلك لأهمية هذا النوع من القراءة في تنمية مهارات القراءة الإبداعية، وتأهيل الطلبة في حل مشكلات الحياة في جميع مجالاتها، كما يحتوي الإصدار بالإضافة إلى الإطار النظري، الإطار التطبيقي والذي يحتوي على كتاب الطالب ودليل المعلم، حيث تم تحكيمه من الخبراء وذوي الاختصاص في مجال القراءة.. ويعد الإصدار مرجعاً أكاديمياً في مجال القراءة والفهم القرائي يضاف إلى المكتبة العربية.

شهد توقيع الإصدار مدير معرض الكويت الدولي للكتاب، سعد العنزي، وقدّم له الدكتور عيسى الحمادي نسخة خاصة موقعة من إصداره.