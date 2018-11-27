«أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا» تنطلق من 2 إلى 8 ديسمبر

المصدر: الفجيرة - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية «أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا» التي تنطلق خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر المقبل، والتي تعقد فعالياتها في إطار «عام زايد» وتزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ47.

أهمية

وأكد خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية أهمية الفعاليات الثقافية التي تنظمها جمعية الفجيرة، لتكون خير ممثل لدولة الإمارات، وإمارة الفجيرة خاصة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو ولي عهد الفجيرة من خلال تعزيز الحضور الثقافي والمعرفي، والتراث في المحافل التي تتيح التواصل والتفاهم مع الثقافات والحضارات في الخارج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية للإعلان عن أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روما.

تنوّع

وقال الظنحاني: إن التنوّع الثري الذي تتضمنه أيام الفجيرة الثقافية من خلال إبرازها للوجه الحضاري لدولة الإمارات والتي تتنوع ما بين عرض التراث الإماراتي الأصيل والفنون الأخرى من قراءات شعرية ومسرح ومعارض فنية ثوثق معالم الفجيرة الأثرية، حيث تكون صورة حيّة عن الذاكرة الإبداعية والجمالية التي تجسد هوية المجتمع الإماراتي.