أميركي يستعيد لقبه العالمي في منصة «إكس بوكس»

المصدر: إعداد: سيد صالح

استعاد الشاب الأميركي ريموند كوكس (35 عاماً) لقبه الذي استأثر به على مدى 11 عاماً متتالياً، وهو صاحب أعلى رصيد من النقاط في ألعاب الفيديو (Gamerscore) على مستوى العالم.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، فقد استعاد كوكس، والمعروف في أوساط ألعاب الفيديو باسم الشهرة الذي اختاره لنفسه، وهو «ستاليون 83»، لقبه بعد أن حقق رقماً قياسياً عالمياً في رصيده من النقاط، وهو مليوني نقطة. وكان «ستاليون 83»، قد فقد لقبه لفترة قصيرة منذ العام قبل الماضي، بعد أن توقف رصيده عند مليون ونصف مليون نقطة، علماً بأنه كان أول من يصل إلى رصيد المليون نقطة في عام 2014.

تطبيق

وظل «ستاليون 83» متربعاً على عرش ألعاب الفيديو، منذ أن بدأت منصة «إكس بوكس» لألعاب الفيديو، التابعة لشركة «مايكروسوفت»، تطبيق نظام رصد النقاط التي يحصل عليها ممارسو ألعاب الفيديو، وكان ذلك في عام 2005.

3000000

ونقلت «إندبندنت» عن «ستاليون 83»، تصريحاً أدلى به لمندوبي موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، قال فيه: «لا أعلم إذا كنت سأبلغ 3 ملايين نقطة، أم لا ، فلقد استغرق مني الوصول إلى مليوني نقطة 13 عاماً».