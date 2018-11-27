13 عملاً في القائمة الطويلة لفرع الآداب في جائزة الشيخ زايد للكتاب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة «الشيخ زايد للكتاب»، القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها 13، والتي اشتملت على 13 عملاً سردياً من أصل 382 مشاركة أغلبها من مصر ولبنان والعراق والسعودية.

تضم القائمة الطويلة 3 إصدارات عن الدار المصرية اللبنانية هي، مجموعة شعرية بعنوان «لا أراني» لأحمد الشهاوي من مصر (2018)، ورواية «اسمي فاطمة» للكاتب المصري عمرو العدلي (2017)، ورواية «اليد الدافئة» للكاتب الفلسطيني يحيى يخلف (2017)، و3 إصدارات عن دار «هاشيت أنطوان/‏نوفل»، هي رواية «ترتر»، للكاتب العراقي نزار عبدالستار (2018)، ورواية «أرض المؤامرات السعيدة»، للكاتب اليمني وجدي الأهدل (2018)، ورواية «شارع سالم»، للكاتب نزار آغري من النرويج (2017)، وإصدارين آخرين عن دار الآداب للنشر والتوزيع، هما رواية «بريد الليل»، للكاتبة هدى بركات من لبنان (2018)، ومجموعة شعرية بعنوان «كرسيّ على الزبد»، للكاتب اللبناني محمد علي شمس الدين (2018)، بالإضافة إلى إصدارين من دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع، وهما: رواية «الوردة القاتلة»، للكاتب السعودي إبراهيم شحبي (2018)، ورواية «غواصو الأحقاف»، للكاتبة السعودية أمل الفاران (2016).

أمّا بقية الأعمال فجاءت على النحو التالي: «عمت صباحاً أيتها الحرب»، للكاتبة مها حسن (سورية-فرنسية)، من إصدارات منشورات «المتوسط» (2017)، والسيرة الذاتية للكاتب المغربي ابن سالم حميش بعنوان «الذات بين الوجود والإيجاد»، من منشورات «المركز الثقافي للكتاب» للنشر والتوزيع (2018)، وأخيراً رواية «النبيذة»، للكاتبة العراقية إنعام كجه جي من منشورات «دار الجديد» (2017).