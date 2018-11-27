«دار مراكش» تحتفي بالشاعر محمد الشيخي

المصدر: الشارقة - البيان

احتفت دار الشعر في مراكش بتجربة الشاعر المغربي محمد الشيخي، أحد رواد القصيدة الحديثة، في حلقة جديدة من فقرة «تجارب شعرية»، وتحدث فيها النقاد: نجيب العوفي، وبشرى تاكفراست، وخديجة توفيق، وذلك في المركز الثقافي للمدينة، بحضور عدد من محبي الكلمة.

ويُعد الشيخي من شعراء السبعينات في المغرب الذين شكلوا إضاءة لافتة في مسار تشكل القصيدة المغربية الحديثة، وطوال مسيرته الشعرية الممتدة على مدى 50 عاماً، رسّخ الشاعر صوته المتفرد من خلال منجز شعري وارف في سهوب الشعر العربي.افتتح الناقد نجيب العوفي، مداخلات «تجارب شعرية»، معتبراً أننا أمام تجربة شعرية عميقة الجذور، لكن ما يميز تجربة الشاعر، هو الاحتفاء بالشعر والحياة كشكل من أشكال المقاومة والنضال.